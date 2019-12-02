Жители поселка в Карелии собрали 64 тыс.рублей на новогоднюю елку

Жители поселка Надвоицы самостоятельно собрали свыше 60 тысяч рублей, чтобы купить и установить новогоднюю елку. Акция под названием "Марафон дружбы" была запущена соцсетях, и менее чем за недельный период собранная сумма достигла 64-х тысяч рублей.

Призыв собрать средства был поддержан не всеми, так как властям поселка должны выделяться деньги для установки новогодней елки. Как написали некоторые пользователи соцсетей, лучше бы граждане собрали средства на что-то другое, на "благое дело". Они отметили, что деньги на эту цель администрации населенного пункта выделяют, и теперь кто-то "положит их в свой карман".

При этом активисты сбора пояснили, что елку, которую устанавливают местные власти, трудно назвать украшением.

Но все же большинство читателей паблика в соцсети поддержали акцию. Причем это сделали даже те, кто давно покинул родной поселок. Собранных средств хватит на покупку 6-метровой елки.