В городе Хабаровск арестовали главу туристической фирмы по подозрению в крупном мошенничестве. С соответствующими заявлениями в полицию обратилось 68 пострадавших туристов.
По сведениям УМВД по Хабаровскому краю, преступница в период с марта по октябрь текущего года реализовывала клиентам туры в страны Европы и государства Юго-Восточной Азии. Клиенты вносили или предоплату, или 100% стоимость туров. Граждане отдавали преступнице от 20 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Но руководитель фирмы оплату туркомпаниям не производила, а тратила средства клиентов на свои нужды. В лучшем случае она оплачивала клиентам только билеты на самолет. В результате люди, прибыв в чужую страну, оказывались на улице.
Предварительный размер ущерба, который нанесла злоумышленница жителям Хабаровского края, превысил девять миллионов рублей. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.