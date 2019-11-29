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Источник Правда.Ру

Туркомпания Хабаровска обманула клиентов на миллионы рублей

Общество

В городе Хабаровск арестовали главу туристической фирмы по подозрению в крупном мошенничестве. С соответствующими заявлениями в полицию обратилось 68 пострадавших туристов.

По сведениям УМВД по Хабаровскому краю, преступница в период с марта по октябрь текущего года реализовывала клиентам туры в страны Европы и государства Юго-Восточной Азии. Клиенты вносили или предоплату, или 100% стоимость туров. Граждане отдавали преступнице от 20 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Но руководитель фирмы оплату туркомпаниям не производила, а тратила средства клиентов на свои нужды. В лучшем случае она оплачивала клиентам только билеты на самолет. В результате люди, прибыв в чужую страну, оказывались на улице.

Предварительный размер ущерба, который нанесла злоумышленница жителям Хабаровского края, превысил девять миллионов рублей. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Темы деньги туризм компания хабаровск
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