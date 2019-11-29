Туркомпания Хабаровска обманула клиентов на миллионы рублей

В городе Хабаровск арестовали главу туристической фирмы по подозрению в крупном мошенничестве. С соответствующими заявлениями в полицию обратилось 68 пострадавших туристов.

По сведениям УМВД по Хабаровскому краю, преступница в период с марта по октябрь текущего года реализовывала клиентам туры в страны Европы и государства Юго-Восточной Азии. Клиенты вносили или предоплату, или 100% стоимость туров. Граждане отдавали преступнице от 20 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Но руководитель фирмы оплату туркомпаниям не производила, а тратила средства клиентов на свои нужды. В лучшем случае она оплачивала клиентам только билеты на самолет. В результате люди, прибыв в чужую страну, оказывались на улице.

Предварительный размер ущерба, который нанесла злоумышленница жителям Хабаровского края, превысил девять миллионов рублей. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.