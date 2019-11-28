Россияне: ребенок "стоит" как минимум 20 тысяч рублей

Для рождения ребенка жителям России требуется дополнительный доход в размере 20-63 тысячи рублей. Об этом говорят итоги опроса, проведенного специалистами аналитического центра НАФИ.

"Размер дополнительного дохода к текущему, необходимого, чтобы завести ребенка, составил по результатам опроса в среднем 63 тысячи рублей, а минимального — 20 тысяч в месяц", — передает "Российская газета".

В процессе исследования оказалось, что большинство бездетных жителей России желает иметь детей, а среди тех, у кого уже имеется ребенок, второго планируют 13%. Другие 8% хотели бы, но опасаются трудностей. Среди этих проблем — невысокие доходы (48%), плохие условия проживания (23%), конфликты с партнером (18%) или отсутствие семьи (9%).