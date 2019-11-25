Должникам по кредитам посоветовали помолиться святым мощам

Уставшие от увещеваний и попыток воззвать к голосу разума бесконечной череды горожан, набравших кредиты и не имеющих возможности по ним расплатиться, судебные приставы города Благовещенск пошли на необычные меры воздействия.

Вчера, как сообщает портал АСН-24, на двери отдела приставы повесили объявление, в котором приглашали должников по кредитам «помолиться мощам святого Спиридона Тримифунтского».

Далее, из текста объявления заинтересованные благовещенцы узнают, что у этого святого, оказывается, традиционно просят помощи те, у кого нет жилья, кто имеет много долгов (в том числе и по кредитам!), кто находится в состоянии судебной тяжбы по имущественным или «иным юридическим» спорам, у кого просто настала черная полоса в вопросах, касающихся денег.

Сказать, что горожане удивились - не сказать ничего. «Вот так просто? Сходите помолитесь и все? А что, так можно было?» - спрашивает в сети пользователь Надежда.

«Молодцы приставы! Они так всех должников, которых найти не могут, прямо там, в церкви и выловят!», - пишет другой комментатор.

Учитывая то, что в России уже начали в кредит продавать лекарства в аптеках, может быть, предложение благовещенских судебных приставов и не лишено смысла?