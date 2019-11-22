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Автор Редакция health.pravda.ru

В Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках

Здоровье » Ваше здоровье

В Госдуме разберутся с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках. Об этом "Правде.Ру" сообщил депутат, член Комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Данную услугу запустили в Москве аптечная сеть "Самсон-Фарма" и МТС-банк. Гражданам предлагается до 300 тыс. рублей на срок до года по ставке 23% годовых. В аптеке считают, что кредиты на лекарственные препараты принесут сети до 10 % дополнительной выручки в 2020 году. Речь идет о pos-кредитовании, когда экспресс-кредиты выдаются прямо в точках продаж. Отмечается, что кредитование рассчитано на пациентов, которым срочно требуется лечение дорогими препаратами.

Как сказал "Правде.Ру" член Комитета по охране здоровья в ГД Федот Тумусов, 23% — это слишком большой процент. "Понятно, если бы это было 7-8%: банки и аптеки хотят зарабатывать, а у населения падают реальные доходы последние 5 лет", — заявил он. По словам депутата, в сельской глубинке уже давно лекарства покупают в долг.

"Я недавно был в такой деревне и заходил в фельдшерско-акушерский пункт и расспрашивал о ситуации с лекарствами. Если человек приходит, а денег у него нет, фельдшер отдает эти лекарства и записывает долг в журнал. Потом, когда приходит пенсия или появляется какой-то доход у человека, он гасит этот долг. Правда, там проценты не берут, там один к одному", — отметил Федот Тумусов.

По словам депутата, Миздравом сейчас продвигается "Проект лекарственного страхования" — компенсация расходов на лекарства людям после операции, после инсульта, инфаркта. "Госдума ограничила проценты по микрозаймам. И по аптекам тоже будем подключаться, будем изучать. Будем регулировать", — пообещал депутат.

В июле глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что было принято решение за 2-3 года перейти из систем льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования — или полного, или частичного возмещения стоимости лекарств государством. Как пояснила Скворцова, эта система поможет существенно расширить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства.

"[Переход на лекарственное страхование] возможно при введении в каждом из 85 регионов цифровых систем лекарственного обеспечения, с подключением всех аптек, всех медорганизаций, всех складов, чтобы это была прозрачная система, которая видела прохождение каждого лекарства и остатки, система электронных рецептов и переход на референтные цены. Это условия, которые позволят эту систему улучшить. И мы имеем жесткий план, по которому шаг за шагом идем в этом направлении", — сказала министр.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", правительство внесло в Думу поправки в Гражданский кодекс, позволяющие выпускать в России лекарства без согласия патентообладателя.

На заседании президиума Госсовета в Калининграде по вопросам здравоохранения обсудили проблемы в этой сфере, о которых уже давно говорили в обществе. Действительно ли у нас все очень плохо? Есть ли положительные примеры? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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