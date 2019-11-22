Небоскреб Newa Towers в 79 этажей в Москве сдали в эксплуатацию

В российской столице сдан в эксплуатацию 79-этажный административно-деловой комплекс Neva Towers в ДЦ "Москва-Сити". Об этом сегодня, 22 ноября сообщил представителям СМИ председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, сейчас сдана первая очередь строительства небоскреба, а всего комплекс будет включать две башни, которые расположатся на 4-этажном стилобате. В Neva Towers будут располагаться офисные и жилые помещения. Также комплекс предусматривает паркинги на 2040 мест.
Вторая башня будет в 68 этажей, окончание ее строительства запланировано на конец 2020 года.
Строения находятся в Пресненском районе Москвы — на Краснопресненской набережной.
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