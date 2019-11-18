Краснокнижный японский журавль вышел к людям в ЕАО и не желал уходить

Немногим более трех недель назад у жителей села Ленинское ЕАО появился новый подопечный. На берегу у зимней стоянки теплохода "Приморец" поселился краснокнижный японский журавль.

Увлекательной историей приключений птицы поделился с подписчиками аккаунт администрации Ленинского района в Instagram.

"Он вышел к людям на улице Пограничной, жители окрестных домов его кормили, жалко было. Мерзнет и, наверное, голодный. Не улетел почему-то, может, ранен или болен. На самом деле птица оказалась здоровой. Она принадлежит Хинганскому заповеднику, выведена там, и возможно, поэтому выбирает места поближе к людям. Выяснилось, что птица перебралась в часть к морякам. "Дежурила" возле КПП вместе с военнослужащими и, соответственно, прикармливалась, позволяла себя погладить. Командование части приютило его в автомобильном боксе, поскольку птица мерзла на улице, и связалось с заповедником", — рассказывают в сельской администрации.

Сегодня за журавлем приехали специалисты.

Выяснилось, что журавль на самом деле девочка, и зовут ее Селиткан. Именами для своих питомцев сотрудники берут названия рек Амурской области. Шла она к людям, потому что знакома с ними. Вылупилась в 2017 году и выросла она на станции реинтродукции редких видов птиц, при Хинганском заповеднике. В 2018 выпущена в природу.

Станция старается восстанавливать популяцию редких и исчезающих видов, к которым относится и гость Ленинского японский журавль, внесенный в Красную книгу. Зиму он проведет в питомнике, а потом решат, что с ним делать. Возможно, снова выпустят в надежде, что приживется в дикой природе.

Фото: @leninsk_eao_ru