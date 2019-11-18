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Источник Правда.Ру

Милонов назвал "дешевой проституцией" флаг США, поднятый украинцами

Общество

 Депутат ГД РФ Виталий Милонов высказался по поводу того, что над занимаемыми украинскими военными населенными пунктами Крымское и Мироновский военнослужащие ВСУ вывесили американское знамя.

Ранее ИА ФАН рассказало, как "патриотически" настроенные командиры 14-й и 59-й бригад полковники Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов готовятся к приезду американского журналиста Хоффмана Вэйна из The New York Times.

Журналисты спросили члена комитета Государственной думы по международным делам о том, что может означать этот широкий жест и почему два полковника еще не расстреляны за измену родине.

"Обычное мальчишество, — заявил Милонов. — Стандартное действо в духе того, что, мол, "Советский Союз разгромлен" — демократы первой волны не только на Украине, но и у нас кланялись флагам США. А эти "командиры" думают, что они со своими немытыми рожами станут какими-то "близкими" американцам, если вывесят их знамя".

Милонов, пишет ФАС, вспомнил Михаила Саакашвили еще в бытность того президентом Грузии: он тоже любил потрясти американскими "тряпками" перед собственным населением. Однако ни в НАТО, ни в ЕС Грузию так и не взяли — держали, по меткому выражению депутата, "в предбаннике".

"Не хочу обижать папуасов, но иначе как папуасской такую манеру поведения не назовешь, — цитирует Милонова ФАС. — Они бы еще и шевроны себе на американские поменяли, да только не даст им никто их — много чести. Полицаи во время Великой Отечественной войны тоже рассчитывали получить нацистскую форму. Но наряды вермахта они так и не получили — только нашивки на рукавах носили. А этим и нашивок не дали. Их уже даже не воспринимают в качестве каких-то "служебных" сил — они просто собаки на поводке".

Чьи деньги — того и флаг. Американцы финансируют военные операции военных сил Украины, и те в знак благодарности целуют их флаг, заявил Милонов. Для них такое поведение является стандартным. Украинские власти готовы присягнуть каждому, кто покажется им сильнее России.

"К фашистам они аналогично примыкали, — напомнил парламентарий. — Им без разницы, к кому, главное — чтоб посильнее и выгоднее. Это уже даже не какое-то "внешнее управление", о котором давно все говорят, а просто-напросто дешевая проституция".

Фото: flickr.com

 

Темы всу грузия флаг сша депутат гд саакашвили виталий милонов
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