Кирилл Терешин, получивший известность в Сети как "Руки-базуки" из-за накаченных синтолом рук, вновь показал свои раздутые бицепсы.
Это произошло уже после сообщений о том, что Терешину была сделана операция по удалению опасного вещества в больнице и публикации им трогательных снимков, на которых мать кормит его с ложечки.
Сегодня в сториз в Instagram «синтолового качка» была выложена видеозапись, на которой он сидит в ресторане, следов операций на руках нет. В следующем видео Терешин рекламирует аккаунты в соцсетях, показывая свои «руки-базуки».
Ранее СМИ сообщали, что Терешин собирал деньги на операцию по удалению синтола из рук, и жаловался на ухудшение состояния здоровья.
Сам фрик-спортсмен сведения об операции не комментировал.
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Фото: кадр видео Instagram
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