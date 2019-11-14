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Источник Правда.Ру

«Руки-базуки» Терешин опять шокировал синтолом в бицепсах

Общество

 Кирилл Терешин, получивший известность в Сети как "Руки-базуки" из-за накаченных синтолом рук, вновь показал свои раздутые бицепсы.

Это произошло уже после сообщений о том, что Терешину была сделана операция по удалению опасного вещества в больнице и публикации им трогательных снимков, на которых мать кормит его с ложечки.

Сегодня в сториз в Instagram «синтолового качка» была выложена видеозапись, на которой он сидит в ресторане, следов операций на руках нет. В следующем видео Терешин рекламирует аккаунты в соцсетях, показывая свои «руки-базуки».

Ранее СМИ сообщали, что Терешин собирал деньги на операцию по удалению синтола из рук, и жаловался на ухудшение состояния здоровья.

Сам фрик-спортсмен сведения об операции не комментировал.

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Фото: кадр видео Instagram

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