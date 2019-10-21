Олег Монгол победил "Руки-базуки" в бою по правилам ММА

20 октября в Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-персоналиями Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как "Руки-базуки".

Бой транслировался в интернет. За сутки ролик набрал более 1,5 миллионов просмотров.

Перед боем Монгол сильно задел соперника высказыванием о том, что "Руки-базуки" танцует на камеру. В ответ на это Терешин пообещал отомстить Олегу на ринге за шутки о своем нижнем белье.

"Спорт-Экспресс", следивший за поединком, сообщает, что известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина, несмотря на свои огромные "мышцы" последнего.

Терешину удалось отправить соперника в нокдаун, однако Монгол перевел соперника в партер и успешно провел удушающий прием, надавив противнику локтем на горло. По правилам Союза ММА России — это запрещено, но в данном поединке они не действовали.

"Роднулькины мои, вот и свершилось, я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал! Спасибо", — написал Монгол после боя на своей странице в YouTube.

Кстати, обоих блогеров в интернете считают фриками. Терешин стал "синтоловым качком," закачав в мышцы масла, что приводило к проблемам со здоровьем, а Монгол в своем Instagram пародирует жизнь звезд на маргинальный манер.

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Фото: © YouTube