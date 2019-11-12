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Кириллу "Руки-базуки" Терешину удалили синтол из мышц

Спорт » Одиночные виды » Единоборства print

Боец Кирилл Тершин, более известный под прозвищем "Руки-базуки" перенес операцию. Врачи удалили молодому человеку синтол из организма. Тем самым он лишился огромных мышц на руках.

Конечности Тершина приобрели нормальный вид, но пока руками он не двигает. Молодому человеку предстоит длительный период реабилитации. По сведениям телеграм-канала Mash, Кириллу могли ампутировать руки, но парню повезло вовремя обратиться в больницу. В соцсетях Кирилл теперь публикует не свои "Руки-базуки", а то, как его с ложечки кормит мама.

Отметим, таких размеров мышц на руках Кирилл достиг не при помощи тренировок, а благодаря синтолу - жиру с добавлением обезболивающих веществ. Препарат вводится глубоко в мышцы и задерживается там в количестве 70%. При добавлении препарата его действие подобно надуванию воздушного шара.

В октябре Кирилл принял участие в любительском турнире в Москве. В октагоне он победил блогера Олега Монгола.

Темы мышцы синтол руки-базуки
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