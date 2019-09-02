Малышева посоветовала выпороть блогера с "руками-базуками"

Российская телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" отругала блогера Кирилла Терешина за пренебрежение здоровьем.

Блогер прославился тем, что накачал "руки-базуки" инъекциями синтола, проигнорировав мнение врачей. По словам Малышевой, он несколько раз обращался к сотрудникам передачи "Жить здорово" за помощью, его беспокоили боли и повышение температуры. Однако каждый раз Терешин игнорировал рекомендации врачей.

"Он, конечно, прекратил принимать все, что мы ему рекомендовали. Почему? Потому что очевидно, что он самый умный у нас", - прокомментировала телеведущая его поведение.

Блогер заявил, что синтол можно вырезать из рук, именно это якобы сделали его знакомые. Малышева заявила, что это невозможно. "Ты же должен быть разумным, хотя бы в чем-то. Пороть тебя некому, понял, вот что я тебе скажу по финалу. А иногда хочется", - резюмировала она.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Елена Малышева ответила на всеобщую критику своей передачи под названием "Мой ребенок - идиот". Примечательно, что тема передачи звучала так: "Откуда берутся дети кретины". Употребление подобной лексики вызвало шквал критики в адрес телеведущей.

Читайте также: От Малышевой потребовали извинений за оскорбление врачей-остеопатов