Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Родственникам раненых Шамсутдиновым солдат запрещено общаться со СМИ

Общество print

 Родственникам двоих пострадавших в массовом расстреле, который 25 октября устроил в Забайкальской воинской части солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, запретили общаться с журналистами.

Об этом сегодня рассказал портал "URA.RU" со ссылкой на сообщение общественной организации "Комитет-совет солдатских матерей России".

"Министерство обороны запретило родственникам передавать любую информацию СМИ. Ведомство обеспечило раненных всем необходимым с медицинской стороны и закрыло все их потребности", — цитирует издание слова представителя комитета.

По данным общественников, недавно родителям пострадавших было перечислено по 300 тысяч рублей для того, чтобы оплатить съем жилья рядом с Центром нейрохирургии имени Бурденко, где лежат Евгений Графов и Владислав Шпак.

Ранее родственники парней говорили о том, что никакой дедовщины в воинской части, где произошла трагедия, не было. Что косвенно подтвердили и сослуживцы ребят, отказавшиеся переводиться в другие части.

Напомним, что массовый расстрел случился 25 октября. Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых военных, еще двоих серьезно ранил.

На данный момент известно, что защищать его взялись адвокаты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Родственникам пострадавших всестороннюю помощь пообещали оказывать члены организации "Ветераны России".

 

Темы раненые минобороны рамиль шамсутдинов родственники пострадавших комитет солдатских матерей
Актуальная аналитика
Формула небес
Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня
Недвижимость
Что происходит с рынком недвижимости?
Авто
История бренда Infiniti
Новости Все >
Родственникам раненых Шамсутдиновым солдат запрещено общаться со СМИ
В Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Инженеры разработали носимые программируемые роборуки
Психотерапевт рассказала о признаках послеродовой депрессии
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
По решению суда доцент, убивший аспирантку, отправлен в СИЗО
Пользователи YouTube, не приносящие прибыли, будут блокироваться
Последние материалы
Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня
Что происходит с рынком недвижимости?
В Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире
История бренда Infiniti
Гиацинт - цветок дождя. Посадка, правила ухода
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
Пиксибоб - настоящая домашняя рысь
Похудение, здоровая диета, статины и другие способы лечения гиперлипидемии
Способы справиться со сменой часовых поясов при долгом перелете
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Нерукопожатная партия Vox стала третьей силой Испании Любовь Степушова Константин Кузнецов "Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош Константин Кузнецов
Комментарии
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
ВШЭ требует извинений от назвавшего русский язык "клоачным" профессора
"Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Американский хоккеист опасается за жизнь после слов о русских женщинах
Американский хоккеист опасается за жизнь после слов о русских женщинах
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Валенса рассказал о поляках, "выбивших советскому медведю зубы"
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Валенса рассказал о поляках, "выбивших советскому медведю зубы"
При строительство космодрома Восточный было украдено 11 млрд рублей
Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ