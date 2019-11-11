Родственникам раненых Шамсутдиновым солдат запрещено общаться со СМИ

Родственникам двоих пострадавших в массовом расстреле, который 25 октября устроил в Забайкальской воинской части солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, запретили общаться с журналистами.

Об этом сегодня рассказал портал "URA.RU" со ссылкой на сообщение общественной организации "Комитет-совет солдатских матерей России".

"Министерство обороны запретило родственникам передавать любую информацию СМИ. Ведомство обеспечило раненных всем необходимым с медицинской стороны и закрыло все их потребности", — цитирует издание слова представителя комитета.

По данным общественников, недавно родителям пострадавших было перечислено по 300 тысяч рублей для того, чтобы оплатить съем жилья рядом с Центром нейрохирургии имени Бурденко, где лежат Евгений Графов и Владислав Шпак.

Ранее родственники парней говорили о том, что никакой дедовщины в воинской части, где произошла трагедия, не было. Что косвенно подтвердили и сослуживцы ребят, отказавшиеся переводиться в другие части.

Напомним, что массовый расстрел случился 25 октября. Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых военных, еще двоих серьезно ранил.

На данный момент известно, что защищать его взялись адвокаты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Родственникам пострадавших всестороннюю помощь пообещали оказывать члены организации "Ветераны России".