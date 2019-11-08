ВШЭ требует извинений от назвавшего русский язык "клоачным" профессора

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики требует, чтобы профессор Гасан Гусейнов публично извинился за его критическое высказывание о современном русском языке.

Так, преподавателю рекомендовали извиниться за свои высказывания и "дезавуировать" их. Также сообщает, что его высказывание нанесло ущерб деловой репутации Высшей школы экономики.

В состав комиссии вошло 8 человек. Из низ 7 человека согласились с вышеизложенным требованием, 1 человек выступил против.

Напомним, что 29 октября Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook написал пост, в котором он возмущался тем, что в Москве невозможно найти ничего на других языках, кроме "того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна".

Позже Гусейнов объяснил, что он имел в виду не сам русский язык, а то, как он используется. Он отметил, что считает русский язык прекрасным, но русскому языку не повезло, так как "на нем говорят болваны".

По словам профессора, его пост о русском языке стал вершиной его карьеры.

Фото: twitter.com

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