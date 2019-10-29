Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов выразил возмущение по поводу того, что в столичных киосках отсутствует иноязычная пресса. А русский язык, на котором выходит пресса, он назвал "убогим". Соответствующий пост он опубликовал в facebook.

Гусейнов выразил недоумение тем, что русским, которые живут на Украине, "невмоготу выучить" мову. Также он отметил, что в газетных киосках в Берлине продается пресса на самых разных языках мира, а вот в Москве этого нет.

"А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", — написал Гусейнов.

Пользователей твиттера возмутило данное заявление преподавателя.

Кто-то написал, что такое высказывание недопустимо для филолога, а некоторые пользователи категорично заявили, что такого преподавателя нужно "вышвырнуть из вуза".

Фото: twitter.com