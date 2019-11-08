Умер друг тигра Амура козел Тимур

В Приморском сафари-парке умер один из самых умилительных символов региона, козёл Тимур, который прославился далеко за пределами России благодаря своей удивительной дружбе с тигром Амуром.

Об этом сообщила пресс-служба Приморского сафари-парка.

Как написала опекун Тимура — Эльвира Головина, козлик содержался в отличных условиях, а за его здоровьем следили сразу три врача.

"Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура", — сказала Головина.

Напомним, что осенью 2015 года история козла Тимура, который должен был стать едой для тигра по кличке Амур, но вместо этого стал его лучшим другом и даже диктовал хищнику свои условия, облетела всю Россию. Гуляющие вместе по вольеру животные стали героями многих видеороликов в Сети, собрав десятки тысяч лайков.

В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.

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Фото: kpcdn. net