Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью

Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний. Особенно характерными из них являются депрессии и неврозы разной степени тяжести.

О причинах такого состояния психического здоровья населения рассказала прессе главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина. По её мнению, причины кроются в социальных, административных и экономических особенностях Алтайского края.

По мнению врача, "у нас небольшие зарплаты и не так много работы — есть от чего загрустить. Но если мы говорим о влиянии социально-экономического положения населения, то есть регионы и с еще меньшими доходами, однако там меньше депрессий. Может быть, у нас сказывается особенность края — все-таки 60 сельских районов, во многих нет ни работы, ни денег, и люди не знают, что делать со своей жизнью".

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 120 тысяч психически больных людей с неврозами и расстройствами разной степени тяжести.

Это в полтора раза больше, чем в среднем по стране или 1000-1200 случаев на каждые сто тысяч населения. К слову, население алтайского края на 1 января 2018 года составляло 2 350 080 человек. То есть, психически не-здоровы в регионе около 5% населения.