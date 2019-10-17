Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать розовое вино.
Эксперты сообщили, что недорогие образцы розовых вин получаются из соединения белых и красных сортов винограда. Эта информация должна быть указана на этикетке.
Более сложные варианты производятся другими способами. Большую часть бюджетных розовых вин желательно употреблять в течение года после сбора урожая винограда для его производства.
По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, отечественные виноделы только начинают изучать технологию изготовления розового вина, и производителей, которые изготавливают премиальные марки в бутылках, очень мало.
Ранее эксперты Роскачества рекомендовали при выборе белого вина остановить выбор на напитке урожая прошлого года.
Фото: ru.wikipedia.org
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