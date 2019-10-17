Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору розового вина

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать розовое вино.

Эксперты сообщили, что недорогие образцы розовых вин получаются из соединения белых и красных сортов винограда. Эта информация должна быть указана на этикетке.

Более сложные варианты производятся другими способами. Большую часть бюджетных розовых вин желательно употреблять в течение года после сбора урожая винограда для его производства.

По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, отечественные виноделы только начинают изучать технологию изготовления розового вина, и производителей, которые изготавливают премиальные марки в бутылках, очень мало.

Ранее эксперты Роскачества рекомендовали при выборе белого вина остановить выбор на напитке урожая прошлого года.

Фото: ru.wikipedia.org

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