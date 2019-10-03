Специалисты Роскачества обнаружили превышенный уровень охратоксина А в лапше быстрого приготовления торговой марки "Скоровар". Этот токсин опасен для почек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Кроме этого, в продукции восьми торговых марок: "Вот это да", "Каждый день", "Красная цена", "Лаззат", "Моя цена", "То, что надо", BigBon - обнаружены следовые количества охратоксина А", - указали эксперты.
Указанное вещество обладает канцерогенными и мутагенными свойствами, что наносит большой вред почкам. Исследователи также нашли следы пестицидов в лапше быстрого приготовления "БигЛанч", следы регулятора роста растений в продукции "БигЛанч", "Золотистая жатва", "Роллтон" и "Моя цена".
Во всех проверенных образцах мясо содержится в порошкообразном виде в концентрате для бульона. Искусственных красителей нигде не найдено. Требованиям Роскачества соответствует лапша марок "Анаком", "Доширак", "Красная цена", "Лаззат", "Петра".
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