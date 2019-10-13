Baijiahao: русские "любят алкоголь больше, чем жизнь" и пьют ежедневно

Из-за чрезмерного употребления алкоголя и других вредных привычек продолжительность жизни русских снижается.

Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Перевод статьи выполнил интернет-портал "ИноСМИ".

Зимы в России, пишут авторы материала, долгие и морозные. Привычка бороться с холодом при помощи алкоголя выработалась у русских сотни лет назад, сообщает Baijiahao.

Любимый национальный напиток русских — алкогольный квас. Его готовят практически в каждой российской семьи, уверены авторы материала.

Любят выпить в России, сообщает Baijiahao, не только мужчины, но и женщины. Но если женщины "еще как-то ограничивают себя", то мужчины "любят алкоголь больше, чем собственную жизнь".

Зарплаты россиян, пишут авторы материала, остаются сравнительно небольшими. Взвалившие на себя огромную ответственность женатые русские мужчины, уверены в Китае, "находят в дешевом и низкосортном алкоголе" утешение.

Мужчины из России, сообщает китайское издание, пьют буквально каждый день. В результате у них вырабатывается алкогольная зависимость, от которой они просто не в состоянии избавиться.

Зависимость от алкоголя губит здоровье русских и сокращает продолжительность жизни, пишут авторы материала. Также любовь русских к спиртному зачастую приводит к несчастным случаям, сообщает Baijiahao.

В польском издании Polityka ранее вышла статья о том, что молодежь из США и Европы восхищается колоритным "славянином на корточках".

Фото: кадр из художественного фильма "Левиафан".

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