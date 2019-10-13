Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Baijiahao: русские "любят алкоголь больше, чем жизнь" и пьют ежедневно

Общество print

Из-за чрезмерного употребления алкоголя и других вредных привычек продолжительность жизни русских снижается.

Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Перевод статьи выполнил интернет-портал "ИноСМИ".

Зимы в России, пишут авторы материала, долгие и морозные. Привычка бороться с холодом при помощи алкоголя выработалась у русских сотни лет назад, сообщает Baijiahao.

Любимый национальный напиток русских — алкогольный квас. Его готовят практически в каждой российской семьи, уверены авторы материала.

Любят выпить в России, сообщает Baijiahao, не только мужчины, но и женщины. Но если женщины "еще как-то ограничивают себя", то мужчины "любят алкоголь больше, чем собственную жизнь".

Зарплаты россиян, пишут авторы материала, остаются сравнительно небольшими. Взвалившие на себя огромную ответственность женатые русские мужчины, уверены в Китае, "находят в дешевом и низкосортном алкоголе" утешение.

Мужчины из России, сообщает китайское издание, пьют буквально каждый день. В результате у них вырабатывается алкогольная зависимость, от которой они просто не в состоянии избавиться.

Зависимость от алкоголя губит здоровье русских и сокращает продолжительность жизни, пишут авторы материала. Также любовь русских к спиртному зачастую приводит к несчастным случаям, сообщает Baijiahao.

В польском издании Polityka ранее вышла статья о том, что молодежь из США и Европы восхищается колоритным "славянином на корточках".

Фото: кадр из художественного фильма "Левиафан".

Читайте также:

Латвия может повысить цену на дешевый одеколон для борьбы с пьянством.

Темы китай водка жизнь россия русские китайцы спиртное алкоголь здоровье алкоголизм продолжительность жизни
Обсудить
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Грызуны
Что ест хомяк в домашних условиях
Недвижимость
Способы раздельного сбора мусора в небольшой квартире
Новости Все >
Предприятие "Роскосмоса" хочет сдавать в аренду базу на Луне с мини-АЭС
National Interest: политика США ненамеренно укрепила экономику России
Члены украинской диаспоры из 8 стран мира прибыли в Крым с визитом
Baijiahao: русские "любят алкоголь больше, чем жизнь" и пьют ежедневно
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
В Брянске в гараже найдено забетонированное в пол тело мужчины
Леонид Кравчук: Путин относится к Зеленскому лучше, чем к Порошенко
В США объяснили, зачем американский эсминец вошел в Черное море
Кремль заявил о готовности помочь Японии в связи с тайфуном
Глава украинского МИД хочет, чтобы Евросоюз "дожал Россию"
Последние материалы
National Interest: политика США ненамеренно укрепила экономику России
Члены украинской диаспоры из 8 стран мира прибыли в Крым с визитом
Идиопатический легочный фиброз возникает преимущественно у людей старшего возраста
Китай - социализм и капитализм в одном флаконе
Baijiahao: русские "любят алкоголь больше, чем жизнь" и пьют ежедневно
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Еще одна смерть в октагоне. Боец скончался в Грозном
В Брянске в гараже найдено забетонированное в пол тело мужчины
Леонид Кравчук: Путин относится к Зеленскому лучше, чем к Порошенко
В США объяснили, зачем американский эсминец вошел в Черное море
Популярное
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Продукты, вызывающие неприятный запах тела
Ваше здоровье
Продукты, вызывающие неприятный запах тела
Общество
Воспитателя детсада уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка"
Новости Белоруссии
Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США
Соломон Соловьев Саша Барон, Саша Черный и Козел на саксе - Гороскоп дня Соломон Соловьев Татьяна Питерякова Операция «Ульм»: что случилось с диверсантами Татьяна Питерякова Владан Джурич Le Monde (Франция): как Франция собирается милитаризировать свою космическую доктрину Владан Джурич
Комментарии
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
В США объяснили, зачем американский эсминец вошел в Черное море
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Зеленского пугает возможность появления военных баз РФ в Белоруссии
С 1 января 2020 военным собираются поднять пенсии и зарплаты
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Зеленского пугает возможность появления военных баз РФ в Белоруссии
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Кремль заявил о готовности помочь Японии в связи с тайфуном
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
История и современность
Сократ - великий философ и смелый человек, который до сих пор многих вдохновляет
Сократ - великий философ и смелый человек, который до сих пор многих вдохновляет
Шумеры пили пиво через соломинку из общей посуды
Шумеры пили пиво через соломинку из общей посуды
В США объяснили, зачем американский эсминец вошел в Черное море
В США объяснили, зачем американский эсминец вошел в Черное море
Военный переворот - причина гражданской войны в Испании
Военный переворот - причина гражданской войны в Испании
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Убийцу 9-летней девочки тайно вывезли из Саратова
Убийцу 9-летней девочки тайно вывезли из Саратова
Битва на Чувашевом мысу: как была решена судьба Сибири
Битва на Чувашевом мысу: как была решена судьба Сибири
Почему первый царь династии Романовых не хотел жениться
Почему первый царь династии Романовых не хотел жениться
Чем ответит Россия на санкции Судного дня
Чем ответит Россия на санкции Судного дня
Полиция спасла убийцу ребенка от "народной казни"
Полиция спасла убийцу ребенка от "народной казни"
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Хроническая болезнь почек увеличивает риск развития гипертонии и болезней сердца
Воспитание здоровых детей и детей-инвалидов в одной семье: трудности и нюансы
Лайфхаки, которые помогут быстрее уснуть
Растирание груди остается эффективным способом лечения при простудных заболеваниях
Масло зверобоя - натуральное бактерицидное средство и природный антибиотик
Щепотка английской соли в шампуне вернет волосам здоровое сияние и блеск
Укропное масло и настой: польза для организма и применение
Синдром беспокойных ног: причины непреодолимого желания постоянно ими двигать
Синдром беспокойных ног: причины непреодолимого желания постоянно ими двигать
Вагинит - одна из самых частых причин обращения пациенток к гинекологу
Вагинит - одна из самых частых причин обращения пациенток к гинекологу
Для чего нарциссам соцсети
Для чего нарциссам соцсети
Гардероб - не место для обносков
Гардероб - не место для обносков
Стоит ли отбеливать зубы
Стоит ли отбеливать зубы
Любительницам красного: что надо знать о цвете любви, страсти и удачи
Любительницам красного: что надо знать о цвете любви, страсти и удачи
Поэтесса Юнна Мориц назвала свадьбу Собчак и Богомолова "балом Сатаны"
Поэтесса Юнна Мориц назвала свадьбу Собчак и Богомолова "балом Сатаны"
Максим Галкин показал фанатам снимок в трусах
Максим Галкин показал фанатам снимок в трусах
Раскрасьте интерьер в цвета пляжа
Раскрасьте интерьер в цвета пляжа
Дачный дом на дереве: что важно знать при его планировании
Дачный дом на дереве: что важно знать при его планировании
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ