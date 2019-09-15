Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"

Стереотипный образ россиянина, сидящего на корточках с пивом возле подъезда советской хрущевки, приобрел мировую популярность.

Об этом пишет польское издание Polityka, сообщает интернет-портал "ИноСМИ".

Молодежь из Соединенных Штатов Америки и стран Европы копирует, пусть и с изрядной долей иронии, этот стереотипный образ. Но вместе с ростом его популярности распространяется и "российская пропаганда", считает Polityka.

"Славянский парень", пишут авторы материала, пьет алкоголь, решает проблемы "силовыми методами" и говорит на ломаном английском языке, постоянно используя нецензурные выражения. Еще такой парень слушает хардбасс — западную, но пропущенную через фильтр российской культуры музыку, танец под которую напоминает "движения подключенного к трансформаторной будке пьяного представителя молодежной субкультуры с окраины".

Этот парень настолько суров, считает Polityka, что без автомата Калашникова, или, на худой конец, ножа, к нему лучше не приближаться.

Для Российской Федерации и ее "идеологических побратимов", пишут авторы материала, конфронтация с Западом всегда играла важную роль. Хоть и карикатурный, но колоритный "славянин на корточках" представляет собой новое веяние в "российской пропаганде", считают в Polityka.

Ранее специалисты из института Гэллапа составили рейтинг государств согласно количеству их граждан, готовых отдать жизнь за свою Родину.

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