Стереотипный образ россиянина, сидящего на корточках с пивом возле подъезда советской хрущевки, приобрел мировую популярность.
Об этом пишет польское издание Polityka, сообщает интернет-портал "ИноСМИ".
Молодежь из Соединенных Штатов Америки и стран Европы копирует, пусть и с изрядной долей иронии, этот стереотипный образ. Но вместе с ростом его популярности распространяется и "российская пропаганда", считает Polityka.
"Славянский парень", пишут авторы материала, пьет алкоголь, решает проблемы "силовыми методами" и говорит на ломаном английском языке, постоянно используя нецензурные выражения. Еще такой парень слушает хардбасс — западную, но пропущенную через фильтр российской культуры музыку, танец под которую напоминает "движения подключенного к трансформаторной будке пьяного представителя молодежной субкультуры с окраины".
Этот парень настолько суров, считает Polityka, что без автомата Калашникова, или, на худой конец, ножа, к нему лучше не приближаться.
Для Российской Федерации и ее "идеологических побратимов", пишут авторы материала, конфронтация с Западом всегда играла важную роль. Хоть и карикатурный, но колоритный "славянин на корточках" представляет собой новое веяние в "российской пропаганде", считают в Polityka.
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