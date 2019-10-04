Латвия может повысить цену на дешевый одеколон для борьбы с пьянством

Министерство здравоохранения Латвии предложило повысить цену на дешевый одеколон и косметические средства в целях борьбы с пьянством.

Об этом сообщает сеть крупнейших новостных интернет-изданий в Прибалтике Delfi.

В латышском государственном ведомстве признали, что вопрос борьбы с алкоголизмом сложный и поиск его решения постсоветская республики ведет уже на протяжении многих лет.

В Министерстве здравоохранения Латвии отметили, что не владеют статистикой по употреблению косметических средств в качестве замены алкогольным напиткам. Но, добавили специалисты, случаи отравления химическими средствами в крохотной прибалтийской республике фиксируются каждый год.

Напомним, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Латвия входит в десятку самых пьющих стран планеты. На одного жителя прибалтийской республики приходится 13 литров алкоголя в год.