В Москве нашли оставленные Гоголем за два года до своей смерти записи

В Москве обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Васильевича Гоголя.

Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Именитый писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом. Согласно записи, Николая Гоголь крестил Николая Хомякова, сына поэта и философа-славянофила Алексея Хомякова.

Крещение состоялось 31 января 1850 году в церкви Николая Чудотворца на Песках, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Буквально через два года — в марте 1852-го — Гоголь скончался.

Примечательно, что специалисты и ранее знали о присутствии Николая Гоголя при крещении сына Алексея Хомякова. Однако подтвердить его документально удалось только сейчас.