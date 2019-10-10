В Москве обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Васильевича Гоголя.
Об этом сообщает официальный портал мэра столицы.
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Именитый писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом. Согласно записи, Николая Гоголь крестил Николая Хомякова, сына поэта и философа-славянофила Алексея Хомякова.
Крещение состоялось 31 января 1850 году в церкви Николая Чудотворца на Песках, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Буквально через два года — в марте 1852-го — Гоголь скончался.
Примечательно, что специалисты и ранее знали о присутствии Николая Гоголя при крещении сына Алексея Хомякова. Однако подтвердить его документально удалось только сейчас.
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