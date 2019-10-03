Законопроект о воссоздании вытрезвителей рассмотрят в октябре

Депутаты Государственной думы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о воссоздании вытрезвителей в октябре.

Как указывает "Парламентская газета", речь идет о специализированных учреждениях, куда будут доставляться граждане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которые не могут двигаться самостоятельно, но при этом им не нужна серьезная медицинская помощь. Как поясняют авторы законопроекта, воссозданием сети вытрезвителей в стране должны заняться региональные власти.

В пояснительной записке к документу сказано, что из-за алкогольного опьянения в России каждый год погибают более 50 тысяч человек. Порядка десяти тысяч граждан умирают в результате переохлаждения. Пьяные люди также часто становятся жертвами преступников.

Вытрезвители будут работать на основе государственно-частного партнерства, что позволит брать плату с клиентов. Определять степень опьянения поручат полиции. Травмированных будут отвозить в больницы и травмпункты.

Ранее Министерство финансов обеспокоилось тем, что создание вытрезвителей потребует дополнительных расходов региональных бюджетов и осложнит работу полиции.