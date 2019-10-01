В Москве возбудили дело после массового отравления едой из автоматов

Уголовное дело о нарушении санитарных правил возбуждено по факту массового отравления офисных работников в Москве.

Как уточняет агентство "Интерфакс", дело открыто по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Статья предусматривает денежный штраф в размере до 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года.

Как установили следователи, в июле 97 офисных работников столичных бизнес-центров заболели острой кишечной инфекцией после покупки продукции в торговых автоматах и кафе под брендом Healthy Food. На территории промышленной зоны, где производили эту еду, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили множество нарушений - от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, а около трех тонн готовой продукции изъяли.

Позднее в компании заявили, что причиной массового отравления стало некачественное сырье. При этом в Healthy Food поступило множество "фиктивных обращений" от пострадавших.