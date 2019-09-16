Чиновница, оскорбившая жителей Тулуна, уволилась и попросила прощения

Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление на увольнение, а также публично принесла извинения. Чиновница опубликовала в соцсетях обращение, в котором поблагодарила тех, кто оказывал поддержку ей и её семье.

Ирина Алашкевич:

- Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить. Я предполагаю, что и этот мой текст разберут на части и на цитаты. Возможно, вырвут из контекста так, как им выгодно. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал все это время, это сотни людей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Иркутской области не принимали никаких решений относительно руководителя пресс-отдела главы региона Ирины Алашкевич, которая, предположительно, оскорбила жителей города Тулун, пришедших на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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