Решение по вероятно оскорбившей жителей Тулуна чиновнице еще не принято

Власти Иркутской области не принимали никаких решений относительно руководителя пресс-отдела главы региона Ирины Алашкевич, которая, предположительно, оскорбила жителей города Тулун, пришедших на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко отправил в отпуск руководителя своей пресс-службы Ирину Алашкевич на время служебного расследования по факту оскорбления жителей Тулуна. В интернете была опубликована аудиозапись, на которой, предположительно, Алашкевич назвала пострадавших от паводка жителей Тулуна "быдлом"

25 августа Левеченко вновь сделал заявление по резонансному делу. По его словам, аудиозапись будет отправлена на дополнительную экспертизу из-за признаков монтажа. В пресс-службе главы региона отметили, что расследование все еще идет, поэтому решение по чиновнице еще не принято.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей о том, что Ирину Алашкевич отстранили от работы после выхода из отпуска. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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