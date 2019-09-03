Раскритикованную Путиным иркутскую чиновницу отстранили от работы

Чиновница, которую подозревают в оскорблениях пострадавших от паводка жителей города Тулуна, отстранена от работы.

О таком решении относительно главы пресс-службы Иркутской области Ирины Алашкевич сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сославшись на слова губернатора Сергея Левченко.

Повод дала, напомним, аудиозапись, где Алашкевич якобы называет тулунцев "бичами", смеясь над их одеждой. Ранее Владимир Путин заявил, что "если она так сказала, то она непорядочный человек" и заслуживает упоминания в нецензурном ключе.

Ранее сообщалось, что Левченко отправил Алашкевич в отпуск, а сам инициировал служебное расследование.

Город Тулун летом дважды пострадал от сильных паводков. 45 тысяч человек пострадали, включая тех, чьи дома попросту смыло.

Фото: tulun.life