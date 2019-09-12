Хедхантер рассказал, как правильно отпрашиваться с работы

Очень часто в современной жизни может возникать необходимость пораньше уйти с работы, или вовсе взять выходной. Директор по персоналу компании "Первый ОФД", хедхантер Елена Булкина рассказала "Правде.Ру", как правильно согласовать изменение графика с работодателем, не прибегая к обману.

"Работодателю нужно говорить правду. И советовать какие-то уловки, я бы никогда не стала и никогда никому не советовала. Другой вопрос, что мы живем в такое время, когда работа у нас занимает вовсе не 8 часов, а 10 и 12. Всякое бывает. Тогда, конечно, у человека возникают причины отпроситься", - объяснила Елена Петровна.

Директор по персоналу компании "Первый ОФД" отметила, что многие государственные структуры, а также другие организации имеют общие часы работы, поэтому существуют ситуации, когда для посещения этих мест необходимо отпроситься с работы.

Елена Булкина посоветовала россиянам сразу говорить своему начальнику правду, а также ссылаться на то, что пропущенные рабочие часы будут отработаны.

"Мне кажется, что такая форма максимально разумна, не думаю, что работодатель прямо откажет. Другой вопрос, что работники бывают такие, что злоупотребляют подобными вещами", - пояснила хедхантер.

Также Елена Булкина дала рекомендации для тех случаев, когда причина для раннего ухода с работы может быть совсем "детской". Например, старый хороший друг проездом в городе и уже завтра уезжает. Конечно, хотелось бы встретиться с ним и провести время. В таком случае не нужно врать, а необходимо сказать работодателю, что причина ухода "личная".

Эксперт "Правды.Ру" также раскрыла причину, по которой руководители отказывают своим подчиненным при попытке отпроситься.

"Многие пытаются отпроситься, не задумываясь о последствиях. А работодателя сразу нужно уведомлять, что утраченные рабочие часы будут отработаны. То есть работа будет сделана без ущерба. Ведь организация платит вам за нее", - пояснила Елена Булкина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сервис по поиску работы Superjob назвал самые популярные "отмазки" среди россиян, чтобы отпроситься с работы.

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