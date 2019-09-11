Экономист рассказал, в каком виде труда возможна четырехдневка

Доктор экономических наук Сергей Смирнов уверен, что в ближайшее время переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен, поскольку у многих россиян ненормированный рабочий день.

"В ближайшее время этого не будет. И даже в среднесрочной перспективе этого не будет. Во-первых, потому что у многих ненормированный рабочий день", - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что переход на сокращенную рабочую неделю вполне возможен для государственный служащих и работников бюджетных сфер. "Можно перевести на четырехдневку гоусправленцев и от этого будет больше пользы. Это можно сделать только в бюджетном секторе экономики", - заключил Сергей Смирнов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не будет использован для урезания зарплат. "Я об этом специально сказал, чем вызвал дискуссию и различного рода суждения: что это означает, что хотят, чтобы четыре дня человек работал и получал за четыре дня, а не как за пять, что это способ урезать зарплату? Нет, конечно", - пояснил премьер.

Идея главы правительства не понравилась врачам. По их мнению, только очень малый процент россиян займется саморазвитием в случае появления свободного времени. Подавляющее большинство граждан будут посвящать новый выходной безделью, что негативно отразиться на их психологическом и физическом здоровье.

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