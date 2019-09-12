После презентации новых iPhone пользователи российских сервисов объявлений начали предлагать места в очереди за ними по цене до 500 тысяч рублей.
На сайтах бесплатных объявлений появились первые предложения о продаже места в очереди и о продаже этих смартфонов дороже объявленных Apple цены.
"Традиционно пользователи Avito предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились еще 9 сентября. Одиннадцатого сентября опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди", - отметили в пресс-службе сервиса, сообщает агентство РИА"Новости".
Некоторые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести новую модель гаджета одними из первых в России. Цена подобной услуги составляет 400 тысяч рублей.
"В начале минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, но сейчас появились и более "бюджетные предложения". Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей - автор готов вставать за неделю до начала продаж", - отметили в пресс-службе "Юлы".
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