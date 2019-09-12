Сервис поиска работы Superjob с помощью опроса определил, что около 10% россиян скрывают настоящую причину ухода с работы от начальства. Опрошенные рассказали, как обманывают своих руководителей, чтобы пораньше отпроситься с работы.
20% респондентов говорят, что записаны к врачу. 10% опрошенных утверждают, что у них проблемы с детьми. Еще 5% участников опроса ссылаются на "семейные обстоятельства". Есть и те, кто говорит, что им нужно посетить похороны - 3% опрошенных.
Большинство участников опроса рассказали, что скрывают реальную причину своего отлучения из-за опасности, что работодатель посчитает ее несущественной. Очень часто работники предпочитают врать текущим работодателям, когда отправляются на собеседование о новой работе.
Результаты опроса говорят, что мужчины чаще женщин скрывают реальную причину раннего ухода с работы (11% против 8%).
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что россияне имеют право пораньше уходить с работы в сильную жару.
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