На 18% больше зарегистрированных в службах занятости безработных стало в 2019 году по сравнению с тем же периодом прошлого. Всего за полгода документы оформили 885,4 тысячи граждан.
Такой рост в минтруде связывают с повышением размера пособия по безработице, которое составляет 8 тысяч рублей - максимум с начала года, 11,28 тыс. рублей - для граждан предпенсионного возраста.
Ситуацию называют стабильной, за июнь общий уровень безработицы достиг исторического минимума — всего 4,4%. Уровень безработицы регистрируемой - 0,99%. Средняя ее продолжительность по состоянию на 1 июля составила 4,9 месяца, что по сравнению с прошлым годом ниже на полмесяца.
Ранее сообщалось, что наихудшая ситуация на рынке труда в Российской Федерации сложилась в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Хакасии.
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