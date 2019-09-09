Тыва и Алтай признаны регионами, в которых труднее всего найти работу

По итогам минувшего года в большинстве регионов Российской Федерации отмечается положительная тенденция на рынке труда.

Об этом сообщает агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, благоприятная обстановка складывается почти во всех регионах.

Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Московская область.

На четвертом и пятом местах рейтинга российских регионов с наилучшей ситуацией на рынке труда оказались Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Все вышеперечисленные регионы, отмечают специалисты, характеризуются не только высокой средней заработной платой, но и относительно низким уровнем безработицы.

Наихудшая же ситуация на рынке труда в Российской Федерации сложилась в Тыве, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Хакасии.

Ранее эксперты составили рейтинг регионов РФ согласно среднему показателю интеллекта их жителей.

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