Кокорин и Мамаев освобождены судом по УДО

Алексеевский суд районный Белгородской области освободил условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Также удовлетворено прошение младшего брата Кокорина Кирилла.

Ходатайства рассматривались в выездном формате на территории исправительной колонии №4, где осужденные отбывают наказание. Они покинут исправительное учреждение через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Приговор по делу о драках и хулиганстве в Москве был вынесен 8 мая Пресненским судом столицы. Нападающему "Зенита" Кокорину суд назначил полтора года колонии общего режима, полузащитнику "Краснодара" Мамаеву - год и пять месяцев. Кирилл Кокорин получил полтора года лишения свободы, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - такой же срок, как и Мамаев.

Все четверо были задержаны в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в кафе на Большой Никитской улице. Там компания избила директора департамента минпромторга Дениса Пака. Кроме того, удар по лицу получил гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин.

Так как фигуранты дела до приговора находились в СИЗО, это время им зачли из расчета день ареста за полтора в колонии.

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