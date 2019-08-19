Свидетель по делу Кокорина и Мамева считает, что на ее жизнь покушались

Екатерина Бобкова проходит свидетелем по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Недавно она пришла в себя после комы. Девушка выпала из балкона четвертого этажа в Чехии.

Бобкова была госпитализирована с серьезными травмами головы и впала в кому. Позже стало известно, что девушка потянулась за сигаретой, не удержала равновесие и упала на землю из-за употребления алкоголя и антидепрессантов. Когда Бобкова пришла в себя она утверждала, что ее могли ударить тяжелым предметом и сбросить с балкона.

Соответствующее заявление девушка подала в Следственный комитет России.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из балкона в Чехии и впала в кому. Бобкову ввели в искусственную кому, сделали несколько операций. У Екатерины выявили трещину в селезенке, контузию легких, переломы таза и ребер, а также внутричерепное кровоизлияние.

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