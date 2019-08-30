В сентябре средняя температура воздуха в европейской части России может быть выше нормы на 1-2 градуса, сообщили в Гидрометцентре.
Количество осадков на большей части территории будет около нормы, на юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - меньше.
Средняя месячная температура на большей части Азиатской России ожидается около средних значений; на юге ДФО, на Чукотке, Камчатке и Сахалине - на 1 градус выше нормы; в Алтайском крае - на 1 градус ниже.
Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре жителей европейской части РФ ожидает бабье лето. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, оно продлится 7-10 дней.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.