Гидрометцентр: в европейской части РФ сентябрь будет теплее обычного

В сентябре средняя температура воздуха в европейской части России может быть выше нормы на 1-2 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

Количество осадков на большей части территории будет около нормы, на юго-востоке Центрального и юге Приволжского федеральных округов, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - меньше.

Средняя месячная температура на большей части Азиатской России ожидается около средних значений; на юге ДФО, на Чукотке, Камчатке и Сахалине - на 1 градус выше нормы; в Алтайском крае - на 1 градус ниже.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре жителей европейской части РФ ожидает бабье лето. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, оно продлится 7-10 дней.

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