Теплая осень поможет улучшить психическое здоровье москвичей

Теплая осень, которая ожидается в Москве, поможет улучшить психическое здоровье жителей столицы, заявил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Георгий Костюк.

По его словам, хорошая погода всегда способствует хорошему настроению. "Будем ожидать меньшего числа каких-то отклонений в этот период. Осенняя депрессия, думаю, будет встречаться намного меньше, чем обычно", - сказал он агентству "Москва".

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре жителей европейской части России ожидает бабье лето. В какие именно числа погода будет теплой и солнечной, спрогнозируют в конце августа, отметил он.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, бабье лето продлится 7-10 дней.

Читайте также:

Россиян предупреждают об аномальной жаре