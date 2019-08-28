Следователь: Абызов заработал 32 млрд незаконным предпринимательством

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил в результате незаконного предпринимательства около 32 миллиардов рублей. Именно такую сумму следователь по делу экс-чиновника назвал в суде.

"Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 миллиарда рублей", - сказал он, сообщает агентство РИА "Новости".

Дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности было возбуждено против экс-чиновника 23 августа. По версии следствия, Абызов занимался предпринимательством на посту министра - это запрещено законодательством.

С марта текущего года бывший министр находится под арестом из-за расследования в отношении него другого уголовного дела - о мошенничестве и создании преступного сообщества. В рамках первого дела ущерб от действий Абызова оценивается в 4 миллиарда рублей. Следствие арестовало 27 миллиардов рублей на счетах экс-чиновника.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на слушании дела о мошенничестве в отношении Михаила Абызова стало известно о найденных наркотиках в его квартире.

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