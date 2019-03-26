Экс-министр Михаил Абызов задержан по подозрению в хищении 4 млрд рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Согласно сообщению Следственного комитета, Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей.
По версии следствия, Абызов и другие фигуранты уголовного дела завладели деньгами ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Средства были выведены на зарубежные счета. Хищение поставило под угрозу работу компаний и энергетическую безопасность нескольких регионов.
Михаил Абызов задержан в Москве. В его отношении, а также в отношении еще пяти фигурантов дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение деятельности Следственного комитета осуществляет ФСБ.
"Интерфакс" со ссылкой на источник в следственных органах сообщает, что Абызова выманили из-за границы, где он проживал в последнее время.
Михаил Абызов работал в российском правительстве в должности министра, координирующего деятельность "Открытого правительства" с 2012 года по май 2018 года, когда эта должность была устранена.
До задержания Абызова самым резонансным уголовным делом в отношении члена федерального правительства было дело Алексея Улюкаева, арестованного в ноябре 2016 года.
Источник фото: wikimedia. org
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