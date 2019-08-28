Здоровая девочка родилась у женщины, находящейся 3 месяца в коме

В Чехии женщина, которая больше трех месяцев находилась в коме, родила ребенка. До родов врачи искусственным образом поддерживали жизненные функции в ее организме. Об этом сообщает пресс-служба университетской клиники Брно.

Как уточняют медики, 27-летняя женщина перенесла кровоизлияние в мозг на 16-й неделе беременности. Позднее ее состояние резко ухудшилось, а вскоре врачи констатировали смерть головного мозга.

Роды прошли в середине августа при помощи кесарева сечения. Ребенок появился на свет здоровым, вес младенца составил 2,1 килограмма. Сейчас новорожденная находится со своим отцов. В самой клинике произошедшее назвали "беспрецедентным чудом". После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что беременная женщина провела в коме пять месяцев, после чего родила здорового ребенка. Это случилось в Латинской Америке.

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