Брянские власти объяснили показ коров в военной форме на ярмарке

Целью показа коров в форме советских солдат на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске не было очернение памяти воинов, заявили в департаменте сельского хозяйства области.

Ранее в интернете появилось видео о коровах в пилотках и ушанках, которых на ярмарке представило предприятие "Молочное" Трубчевского района. Оно вызвало широкий резонанс: кто-то похвалил авторов идеи за креатив, кто-то возмутился.

В ведомстве РИА Новости сказали, что отец директора предприятия Василия Федотова воевал в партизанском отряде, и он бережно хранит память о нем.

Сам бизнесмен отметил, что немецкие захватчики забирали у людей в первую очередь продукты питания и домашних животных, поэтому корову, которая была кормилицей, старались спрятать, маскировали, как военную технику.

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