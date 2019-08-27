Целью показа коров в форме советских солдат на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске не было очернение памяти воинов, заявили в департаменте сельского хозяйства области.
Ранее в интернете появилось видео о коровах в пилотках и ушанках, которых на ярмарке представило предприятие "Молочное" Трубчевского района. Оно вызвало широкий резонанс: кто-то похвалил авторов идеи за креатив, кто-то возмутился.
В ведомстве РИА Новости сказали, что отец директора предприятия Василия Федотова воевал в партизанском отряде, и он бережно хранит память о нем.
Сам бизнесмен отметил, что немецкие захватчики забирали у людей в первую очередь продукты питания и домашних животных, поэтому корову, которая была кормилицей, старались спрятать, маскировали, как военную технику.
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