В Ашинском районе Челябинской области появились штрафные стоянки для коров.
Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ашинского района, пишет "Интерфакс".
Коров отлавливают и помещают на специальную территорию.
Необходимость появления штрафстоянок вызвана тем, что жители города Аша были недовольны поведением гуляющих без присмотра животных — коровы заходили в жилые дворы, топтали газоны и клумбы, а также пугали детей.
Для того же, чтобы забрать свою корову, ее хозяину придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Также, отметили в администрации Ашинского района, придется заплатить сверху по 1 тысяче рублей за каждый день содержания животного.
Отметим, что на сегодняшний день в городе Аша Челябинской области проживает порядка 30 тысяч человек.
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