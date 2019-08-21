Пользователи Facebook используют сервис размещения частных объявлений Marketplace для торговли оружием в социальной сети.
Как пишет издание The Wall Street Journal, сервис запустили четыре года назад. Он позволяет приобретать и продавать практически любой подержанный товар. При этом Facebook запрещает частную продажу многих предметов, в том числе оружия. Однако продавцы используют простую уловку: они размещают предложения о продаже футляров для хранения оружия. Такие объявления являются кодом для покупателей, которые хотят приобрести настоящее оружие.
В Facebook заверили, что компания наказывает пользователей, которые торгуют оружием на площадке Marketplace, а также удаляет запрещенный контент.
Напомним, в 2016 году в социальной сети запретили размещать сообщения, касающиеся частной продажи огнестрельного оружия. Запрет не коснулся рекламы оружия от продавцов, у которых есть лицензия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Facebook появится функция, позволяющая пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с данной социальной сетью.
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