Facebook оштрафовали в США на рекордные 5 млрд долларов

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф на компанию Facebook в размере пяти миллиардов долларов. Это самая большая сумма штрафа за всю историю США.

Также комиссия обязала компанию провести реструктуризацию системы хранения личных данных пользователей, чтобы представители компании несли прямую ответственность за персональные данные пользователей социальной сети. Власти США планируют проверить обещания компании об усилении корпоративной политики в отношении личных данных пользователей, которые ранее давал лично Марк Цукерберг.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что компании Facebook грозит рекордный штраф за утечку личных данных пользователей социальной сети. Напомним, скандал с Cambridge Analytica произошел в начале 2018 года. Компания Cambridge Analytica занималась сбором персональных данных пользователей в сотрудничестве с Facebook. В результате, личные данные 87 миллионов пользователей социальной сети были скомпрометированы.

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