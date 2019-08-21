В Facebook можно будет контролировать данные о себе с других сайтов

В Facebook появится функция, позволяющая пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с данной социальной сетью.

"Off-Facebook Activity позволяет увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта", - сообщается в блоге Facebook.

Речь, в частности, идет о таргетированной рекламе. В заявлении отмечается, что пользователям могут показаться незнакомыми некоторые из приведенных в списке приложений или интернет-ресурсов. Это может, в частности, произойти из-за того, что несколько человек в семье пользуются одним компьютером.

Ввод указанной функции будет постепенным. Первыми ее опробуют жители Ирландии, Южной Кореи и Испании. Почему выбор коснулся именно этих стран, не уточняется. Чуть позже функцию предоставят и жителям других государств.

Источник фото: сайт Госдумы

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