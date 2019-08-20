Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, боятся ли россияне замены людей на рабочих местах роботами.
Результаты опроса оказались более чем любопытными.
Выяснилось, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации — 80% опрошенных — не боятся лишиться работы из-за роботов, сообщает ВЦИОМ.
Чуть меньше четверти россиян- 21% опрошенных — беспокоятся по этому поводу. 47% респондентов считают, что такая угроза действительно существует.
Половина россиян — 51% — признались социологам, что не верят в замену людей на рабочих местах роботами в ближайшие годы.
Как сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения, 49% граждан РФ считают, что робототехнику необходимо развивать в первую очередь в сфере освоения космического пространства. 44% же заявили, что в сфере опасных промышленных производств.
Граждане страны считают, что также необходимо роботизировать сферу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — 44%, медицинской диагностики и манипуляций — 34%, а также сферу сельского хозяйства — 27%.
Роботизация в сферах управления общественным транспортом, досуга и развлечений, а также образования не нужна, считают россияне. Противоположного мнения придерживаются лишь 7%, 4% и 3% опрошенных соответственно.
Результаты недавнего исследования подтвердили, что кассы самообслуживания лишают российских кассиров работы.
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