К 2030 году в Российской Федерации могут остаться без работы порядка 15 миллионов человек.
Об этом в интервью изданию Ura. ru заявил член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
Дело в том, объяснил он, что совсем скоро в России наступит так называемая четвертая промышленная революция. Профессии, не требующие квалификации — продавцы, охранники и водители — исчезнут, уверен Шеин.
Уже сегодня, напомнил Шеин, можно увидеть, например, как в продуктовых магазинах вместо продавцов стоят аппараты для оплаты покупок.
Не будут нужны, рассказал специалист в интервью Ura. ru, и люди, занятые в сфере услуг.
Востребованными останутся те профессии, что подразумевают под собой творчество, сопереживание и эмпатию, объявил член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Не останутся без работы, заявил Олег Шеин, и работники из сфер медицины и образования.
Ранее специалисты спрогнозировали, что в ближайшие несколько лет роботы не заберут у россиян их работу.
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