Исследование: кассы самообслуживания лишают российских кассиров работы

На российском рынке труда зафиксировано значительное и резкое падение количества вакансий кассиров.

Об этом, ссылаясь на данные HeadHunter и SuperJob, сообщает "РБК".

На сайте HeadHunter, например, за первое полугодие текущего года количество вакансий кассиров в России снизилось на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего.

Потребность в кассирах, считают эксперты, падает по причине двух факторов — высокой уровня занятости этих вакансий на рынке и развития технологий самообслуживания.

Представители SuperJob заявили "РБК", что значительное и резкое падение количества вакансий кассиров — тренд не российский, а общемировой.

Например, в Walmart — американской сети оптовой и розничной торговли — выходят из обихода уже даже кассы самообслуживания, указали эксперты. Там покупатели набирают товар корзину и выходят из магазина, а специальные датчики автоматически фиксируют сумму покупки и списывают необходимое количество средств с банковской карты клиента.

Представители крупнейших российских торговых сетей утверждают, что внедрение касс самообслуживания пока никак не отразилось на количестве сотрудников на местах, отмечает "РБК".

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов предупредил, что к 2030 году из-за "четвертой промышленной революции" работы лишатся 15 миллионов россиян.

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