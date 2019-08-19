Суд запретил "секту застрявших в СССР" в России

Верховный суд Коми удовлетворил требование региональной прокуратуры о признании общественной организации "Союз славянских сил Руси"* экстремистской. Решение суда вступило в силу 16 августа.

На сайте суда сообщается, что прокуратуре удалось предоставить доказательства, согласно которым представители организации призывали к силовому захвату власти, а также к насильственным действиям против евреев. Примечательно, что некоторых адептов организации уже судили за призывы к экстремизму или возбуждение ненависти.

"Союз славянских сил Руси"* основал стоматолог из Москвы Сергей Тараскин. В 2010 году он объявил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР". Более того, Тараскин стал вести пропагандистскую деятельность, чтобы привлекать в свою организацию как можно больше людей. По информации ФСБ, в 2018 году ее численность достигла 150 тысяч человек.

Последний крупный инцидент с участием членом организации был в начале 2019 года. Суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение Андрея Злоказова, который утверждал, что он "глава Свердловской области РСФСР". Более того, Злоказов требовал от военных, которые дислоцируются в регионе, оказать сопротивление действующим властям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Нижневартовске задержали радикалов секты "Домой в СССР" за попытку захвата административных зданий. Во время задержания сектанты угрожали сотрудникам "прокуратурой СССР", показывали изданные ими же приказы.

* - запрещенные на территории России организации.

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